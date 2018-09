Eileen Moreno: Siento que también fui la culpable porque no me alejé

Eileen Moreno, actriz colombiana, se pronunció sobre la agresión que sufrió por parte de su ex pareja, el también actor Alejandro García.

“Hoy siento que también fui la culpable y lo fui porque no me alejé, porque no denuncié a tiempo, porque permití el control psicológico y porque solo desperté de este letargo cuando los golpes y las agresiones casi me dejaron muerta”, publicó en su cuenta de Twitter.

A juicio de Moreno, “la sociedad está enferma” por educar de manera machista. “Todos ayudamos a ello, desde quienes animan esos comportamientos, como quienes los permitimos”, aseguró.

Por su parte, el actor Alejandro García, habló de las acusaciones en su contra. "Voy a dar mis declaraciones muy pronto, quería privacidad por respeto y no entorpecer las investigaciones que realizan las autoridades, ya que divulgar información en materia penal es un delito".

Son los comportamientos que dejamos pasar, las alertas que no atendemos.En toda pareja hay discusiones, pero invito a todas las mujeres a que no dejen pasar comportamientos que son indicadores de que su pareja es un abusador. #YoSiDenuncioAMiAgresor #NiUnaMas @DELAESPRIELLAE pic.twitter.com/x9MI1sbAIV — Eileen Moreno (@eileenmorenoact) 15 de septiembre de 2018

Ya yo vivía escenas de celos injustificadas que se arropaban de supuesto amor. Mis fotos en redes sociales que son parte de mi trabajo,causaban críticas en mi pareja que me trataba como a una cualquiera por ellas. #YoSiDenuncioAMiAgresor #NiUnaMas @DELAESPRIELLAE pic.twitter.com/l33pMNwMIX — Eileen Moreno (@eileenmorenoact) 15 de septiembre de 2018

Los malos tragos en las fiestas que lo llevaban a alzar la voz, a gritarme en privado y a usar empujones que poco a poco fueron creciendo de tono. #YoSiDenuncioAMiAgresor #NiUnaMas @DELAESPRIELLAE pic.twitter.com/wqu7pSF1OG — Eileen Moreno (@eileenmorenoact) 15 de septiembre de 2018

Todas eran alertas que yo no quise ver, el maltrato empieza por lo emocional, por esos detalles a los que cerramos los ojos y termina en agresión y hasta en la muerte. #YoSiDenuncioAMiAgresor #NiUnaMas @DELAESPRIELLAE pic.twitter.com/ISekRLWDGn — Eileen Moreno (@eileenmorenoact) 15 de septiembre de 2018