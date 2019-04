Creadores de Stranger Things irán a juicio luego de ser acusados de plagio

Matt y Ross Duffer, los creadores de la popular serie de Netflix, Stranger Things, deberán enfrentarse a un juicio por plagio. Los showrunners fueron demandados por el cineasta Charlie Kessler, que los acusa de haber tomado la idea principal del drama sobrenatural de su propio corto, The Montauk Project, sobre el que Kessler les habló en el festival de cine de Tribeca, y cuya narrativa cuenta con "varias leyendas urbanas, fenómenos paranormales y teorías conspirativas".

La noticia fue confirmada por el portal The Hollywood Reporter, que informó que el juez Michael Stern, a cargo de analizar la demanda por plagio de Kessler, consideró que esta tenía validez para ser llevada a un juicio que según Pitchfork ya tiene fecha de inicio: el 6 de mayo, en Los Ángeles. Asimismo, Stern comunicó que su fallo también se vincula con el hecho de que los Duffer no presentaron pruebas para verificar la originalidad de la serie. Como consecuencia, deberán demostrar que no plagiaron la idea del demandante en el inminente juicio.

En la demanda inicial presentada en abril de 2018, Kessler asegura que él y sus agentes de prensa le propusieron a los hermanos Duffer en Tribeca, en 2014, realizar una serie basada en Montauk. Según sus palabras, los hermanos no manifestaron interés, pero luego trasladaron el mismo concepto a su producción de Netflix. Por otro lado, Kessler pedía una indemnización, dado que las ideas que él alega haberles contado a los Duffer les permitieron a los hermanos tener un "éxito masivo", con el que hicieron "enormes sumas de dinero". El abogado de Matt y Ross Duffer declaró que sus clientes "jamás hicieron el intento de llegar a un acuerdo con el demandante", y que sus argumentos "carecen de mérito"