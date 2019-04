¿Cómo ver online la última temporada de GOT sin pagar HBO?

El primer episodio de la octava y última temporada de Game of Thrones se estrenó el domingo 14 de abril a través de HBO. Tuvo una duración de 54 minutos y contó con una expectativa que desbordaba lo imaginable a pesar de haberse filtrado algunas horas antes de su lanzamiento mundial.

IMDb compartió una breve sinopsis del primer episodio de la ficción que adelantaba que los nuevos episodios serán consumidos por la guerra entre los seres humanos y los White Walkers (Caminantes blancos).

En América Latina, los nuevos episodios de Game of Thrones pueden verse en los canales HBO (subtitulado) y HBO 2 (doblada al español), y online mediante la aplicación HBO Go, servicio al que puedes acceder si se paga por el canal, aunque también puede adquirirse de manera independiente como aplicación.

Por tratarse del estreno de la nueva temporada, HBO habilitó el 8x01 de Game of Thrones a la misma hora por el canal MAX.

¿Cómo ver HBO Go online gratis?

Si no se tiene acceso a HBO Go, existe más de una forma de ver la octava temporada de Game of Thrones en vivo online de forma gratuita.

Al igual que otros servicios de streaming, HBO Go ofrece un mes de prueba gratis para disfrutar su contenido sin ningún compromiso. Solo se debe usar una cuenta de Google Play o App Store para descargar la aplicación.

Antes de que se cumplan los 30 días, lo único hay que hacer es cancelar la suscripción si es que no se quiere seguir disfrutando de este beneficio. Para poder usar esta opción se necesitará vincular una tarjeta de crédito o débito a la tienda virtual del dispositivo.

Con HBO Go no solo se puede ver todas las temporadas de Game of Thrones, sino también disfrutar del amplio catálogo de series y películas de la plataforma.

¿En qué plataformas se puede ver Game of Thrones?

HBO Go

La aplicación por excelencia para ver Game of Thrones de manera legal. Al ser una serie producida por el canal de televisión con el mismo nombre, no es de extrañar que quiera transmitir de forma exclusiva sus estrenos. La nueva temporada de GOT inició el 14 de abril de 2019 y cada semana estrenará un nuevo episodio.

HBO Now

Mientras que la anterior era una aplicación para celulares o tabletas, este es un servicio en demanda operada por la suscripción Premium de cable en Estados Unidos para conseguir HBO. La misma puede también funcionar en páginas web, al igual que Netflix, para observar todo el contenido del canal ya listado, incluyendo la última temporada de Game of Thrones.

Amazon Prime Video

Este caso es un poco engañoso, ya que la plataforma se jacta de transmitir la última temporada de Game of Thrones con contenido exclusivo, pero la verdad es que utiliza el servicio de HBO para reproducir sus videos. Esto no quiere decir que se deberá pagar una doble suscripción, es solo una especie de "préstamo" entre plataformas.

Hulu

El mayor competidor de Netflix para transmitir contenidos por Internet también cuenta con una alianza especial con HBO. El canal está disponible para disfrutar todo su contenido a través de su aplicación oficial. La última temporada de Game of Thrones también está listada en la parrilla de estrenos.

Roku Channel

Al igual que otras opciones de la lista, Roku Channel tiene una alianza con HBO para poder retransmitir su contenido en alta calidad, sin retrasos y sin necesitar la suscripción de ambas plataformas. En este momento, la aplicación de Roku no es compatible con todos los dispositivos, pero podría ser una gran opción si funciona en el celular o tableta.