¿Cómo Game of Thrones transformó la televisión?

Game of Thrones ha sido una de las series con mayor alcance, dimensión y audacia de los últimos años.

Tres años después de su debut, diversas compañías han invertido millones de dólares para intentar crear una serie que logre tener el mismo éxito de Game of Thrones, reseñó The New York Times.

“Tan solo el decir: ‘Bueno, vamos a crear nuestro siguiente Game of Thrones, crearemos una serie gigantesca con un gran presupuesto’ no te permite todas las otras cosas que deben salir bien para que una serie resuene en el espectador”, dijo Casey Bloys, presidente de programación de HBO.

La serie le ha abierto puertas a la cadena televisiva, debido a que le ha impulsado a transmitir audiovisuales épicos que alguna vez fueron inimaginables para la televisora.

