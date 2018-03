Animador venezolano fue víctima de robo en aeropuerto de Margarita

Newmaker Quintero, animador de Televen, fue víctima de un robo este miércoles en el Aeropuerto Internacional del Caribe Santiago Mariño de la Isla de Margarita.

El conductor del programa La Bomba, informó lo ocurrido desde sus historias en Instagram, donde explicó que viajó desde Caracas en la aerolínea Láser Airlines.

“Me abrieron la maleta, me destruyeron el perfume, me quitaron algo de ropa, me desordenaron todo”, contó.

Quintero lamentó lo ocurrido y aseguró que su maleta estaba protegida con un candado.

“Creo que ya esto es normal que suceda en nuestro país”, expresó.