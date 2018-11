Sofía: un musical que retrata la crisis humanitaria a través de la danza

Sofía fue una niña que, a pesar de que se encontró a los cinco años con la leucemia, nunca perdió de vista sus sueños: ser bailarina y usar un tutú rosado. A los siete años perdió la batalla contra el cáncer, pero su historia inspiró a la academia Johana’s Dance a llevar su vida al teatro a través de la danza.

“Nosotras la conocimos en el JM de Los Ríos y cautivó nuestro corazón. Lamentablemente, falleció hace dos meses, así que mi hija Fiorella Giannetto y yo decidimos contar su historia a través del baile”, expresó Johana Viloria, directora de la academia en una entrevista exclusiva para El Nacional Web.

Cada año, entre noviembre y diciembre, la escuela de baile hace un gran espectáculo en el que reúnen todos los aprendizajes de los últimos doce meses para contar una historia original. En esta ocasión será Sofía, ahora bailo con alas.

El musical está basado en la historia real de una pequeña que iba a la escuela y jugaba con sus amigos, como cualquier niño venezolano, y que luego se entera junto a su familia que padece una enfermedad muy grave y debe ser hospitalizada.

“Con esto queremos sensibilizar a aquellas personas que no saben lo que padece un niño con cáncer: todo el sufrimiento físico y emotivo que enfrentan”, agregó Viloria.

El elenco de la academia, conformado por 70 niñas, interpretará todas las emociones que atravesó Sofía cuando llegó al JM de Los Ríos en Caracas, donde fue atendida por casi dos años. Además, presentarán cómo su familia se arriesgó a hacer un viaje para seguir luchando contra su enfermedad.

Como parte del homenaje, la historia escrita por Viloria también tendrá una parte en la que Sofìa “ahora baila con alas” y con el tutú rosado que siempre soñó.

“No podemos tapar el Sol con un dedo”

Para Viloria, es importante hacer un llamado de atención al público y con respecto a la crisis de salud que afronta el país.

La obra, que será presentada este 17 de diciembre en el Teatro Chacao, también será un retrato de las dificultades que atraviesan los pacientes en los hospitales venezolanos y los sacrificios que deben hacer para mantener su salud.

“En ciertas partes del evento vamos a reflejar la realidad, por lo menos cuando llegamos al hospital y nos encontramos con que no hay quimioterapias, medicamentos, no hay insumos ni comida para los chicos que van ese día al tratamiento. Son cosas básicas que los niños necesitan y que el Estado debería ofrecer pero no pueden”, comentó.

Agregó que quienes se dedican a crear arte tienen el poder para contar los detalles difíciles de historias como la de Sofía.

“Tenemos que reflejar esa realidad y no podemos tapar el Sol con un dedo”, indicó.

Quienes deseen adquirir las entradas para el musical o recibir màs informaciòn sobre la academìa puede contactarlos en su cuenta de Instagram.