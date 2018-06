La gala del cine venezolano: noche de ironías y denuncias

Es una noche de reencuentro. Mientras los invitados esperan el acceso a la sala, los viejos amigos y compañeros de rodaje, de noches de ediciones y tantas faenas se ponen al día.

Rodolfo Izaguirre está sentado en la Sala Experimental del Centro Cultural Chacao, en cuya tarima está la alfombra roja. Él no pasa por ahí, prefiere ser espectador. Tania Sarabia se sienta a su lado. Carcajean un buen rato como dos buenos amigos cómplices que comparten confidencias.

El miércoles a las 8:20 pm comienza la ceremonia en el Teatro de Chacao. Es la primera vez que la recién formada Academia de las Ciencias y las Artes Cinematográficas de Venezuela entrega los Premios ACACV.

Marielena González y Jorge Roig son los animadores. Se nota el esfuerzo y el ímpetu por hacer que el acto esté a la altura de las galas que tantas veces se ven por televisión. Traje formal indicaba la invitación, pero no todos cumplen con el protocolo. El brillo de algunos zapatos comparte espacio con la goma de otros que son deportivos.

En el ambiente se siente la emoción por un comienzo, el de una ceremonia que aspira a impulsar una industria alicaída en lo económico.

Los presentadores no solo buscan solemnidad, sino también humor. González menciona que a diferencia de los premios de otros países, como los Oscar, acá en Venezuela no existen problemas como la desigualdad entre actores y actrices debido a la devaluación. Roig advierte a los directores que debajo de sus asientos está su currículo, pues en todas las películas en las que ha actuado ha interpretado a un gay y él asegura que su registro es mayor. También responden a las críticas por la ausencia de algunas categorías. “Yo le dije a Juan de Dios Guzmán, no te vistas que no vas. El año que viene sí”, señala la actriz y animadora de la noche en alusión al renglón maquillaje.

Desde los primeros minutos empieza a vislumbrarse el conflicto de la noche. El antagonista es el teleprónter. El actor Marcel Rasquin, presentador de uno de los premios, es el primero en hacerlo notar: “Está muy lejos”. Julie Restifo, que olvidó los lentes, opta por leer en el celular sus líneas. Carmen Julia Álvarez sí lleva sus anteojos, pero igual. No da. Junto con su hija Daniela Alvarado descifran lo que deben leer en la pantalla. Mientras eso ocurre, un periodista sentado en primera fila mete la mano en su morral para agarrar unos platanitos. Crujido, crujido.

Budú, que entrega uno de los reconocimientos junto con Tania Sarabia, se pregunta quién iba a creer que alguien de Cotiza llegaría a presentar estos premios. “Eso pasa. Hay uno que estaba manejando un autobús y ahora es presidente”, responde ella.

Muchos ganadores no asistieron a la gala, bien sea por motivos de salud, como Rosario Prieto, o porque ya no viven en el país. En algunos momentos hay incertidumbre sobre quiénes serán los encargados de recoger los premios. Alberto Alifa intenta llenar el vacío de Roberto Tarzieris, ganador de Mejor Música por su trabajo en Bárbara, y al micrófono expresa: “Lo recibo por el que hizo la música”. Alguien le grita el nombre.

Una de las más fuertes ovaciones es para Karin Valecillos, ganadora de la estatuilla al Mejor Guion. Aprovecha sus palabras de agradecimiento para denunciar que El Amparo fue maltratada cuando estuvo en cartelera. Señala que el sistema de exhibición en el país no corresponde a la actual producción cinematográfica, que perjudica a filmes como el que ella escribió, el más premiado de la noche con nueve galardones. “Mientras, el CNAC solo está pendiente de lo que uno escribe en Facebook”. Aplausos y vítores.

Palmarés

Mejor Película de Ficción

El Amparo

Mejor Dirección

Rober Calzadilla – El Amparo

Mejor Guion

Karin Valecillos – El Amparo

Mejor Actor Principal

Giovanny García – El Amparo

Mejor Actriz Principal

Samantha Castillo – El Amparo

Mejor Actor de Reparto

Vicente Peña – El Amparo

Mejor Actriz de Reparto

Rosario Prieto – Más vivos que nunca

Mejor Música

Roberto Tarzieris – Bárbara

Mejor Dirección de Fotografía

Marco Santaniello – Bárbara

Mejor Sonido

Francisco Toro, Marco Salaverría, Carlos E. García – El Amparo

Mejor Película Documental

Cabrujas, en el país del disimulo

Mejor Montaje

Gustavo Rondón, Mariana Rodríguez – El Amparo

Mejor Dirección de Arte

Matías Tikas – El Amparo

Mejor Vestuario

Maite Páez – La planta insolente