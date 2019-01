Festival de Jóvenes Directores presentará Prohibido Suicidarse en Primavera

Prohibido Suicidarse en Primavera, es una comedia que toma lugar donde las almas en pena y los desesperados pueden ponerle fin a los tormentos de su vida. Sin embargo, por error llegan a la clínica dos reporteros que con su alegría y pasión por la vida transforman por completo los diferentes estados anímicos de los enfermos.

El periodista y presentador del programa C De Cine, Jorge Roig, debuta en la dirección teatral con una pieza estrenada en 1937 que él mismo ha decidido adaptar para presentarla al publico actual. Se trata de una comedia de enredos en la que sus personajes emprenderán un viaje para reconocer que aún para morir hace falta tener determinación y que esta, es mejor usarla para encontrar y aferrarse a aquellas cosas que hacen que nuestra vida feliz.

“Esta es una obra que me ha acompañado desde que me inicié en el teatro cuando apenas estaba en el colegio y me propuse como reto el modernizar este clásico que por su mensaje sigue tan vigente como en el momento que se escribió” asegura Roig sobre su primera incursión en la dirección teatral

Protagonizada por elenco de lujo encabezado por Rafael Monsalve, Elvis Chaveinte, Claudia Rojas, Nakary Bazán, Francisco Aguana, Raoul Gutiérrez, Nerea Fernández, Erick Palacios y Beatriz Tícali, esta pieza promete divertir y también hacer reflexionar sobre como los problemas a veces nos hacen olvidarnos de las cosas importantes de la vida.

Este espectáculo dará inicio a la quinta edición de este prestigioso festival organizado por el Centro Cultural Trasnocho que sirve como plataforma para que jóvenes creadores puedan exponer sus inquietudes en puestas escenas novedosas que reflejan las intenciones de un generación emergente en el teatro venezolano.

Prohibido Suicidarse en Primavera es un espectáculo que solo ha podido ser posible gracias al compromiso y apoyo de importantes aliados como la Oficina Cultural de la Embajada de España, Armandeus Peluquerías, Ávila Burger, Calzados Inglese, Tiendas Trendy, Jardín La Riviera, Litoven, Lucy's Gourmet y Alimentos Alimex.

La cita será en el Espacio Plural del Trasnocho Cultural desde el próximo 18 de enero los Viernes a las 7:30 pm, Sábados y Domingos a las 7:00pm entradas a la venta en taquillas y a través de www.ticktetmundo.com

