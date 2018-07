La familia, del vientre a la ciudad hostil

El psicoanalista Carlos Rasquin indica que una de las escenas más poderosas del largometraje La familia es la de un muchacho en el jacuzzi, en paz, sin perturbaciones. Emula al vientre materno, la protección del indefenso. Sin dudas, es una imagen potente de la película venezolana que se estrenará el viernes 27 de julio en la cartelera local. Es la historia de Andrés (Giovanny García) y Pedro (Reggie Reyes), padre e hijo, respectivamente, en una ciudad de la que quieren escapar. Son pocas las rendijas para el sosiego.

El cineasta y guionista Gustavo Rondón Córdova finalmente presenta su primer largometraje, que participó el año pasado en la Semana de la Crítica de Cannes, en el Festival de Cine de Mar del Plata, en la sección Horizontes Latinos de San Sebastián y ganó Mejor Película en Biarritz. Este año fue la Mejor Ópera Prima en el Festival del Cine Venezolano en Mérida.

Es un filme que desde las primeras tomas nos advierte la hostilidad que adversará a sus protagonistas, una trama en la que una ciudad se vuelve contrafigura. No precisamente por los lugares comunes que se pueden presumir cuando se habla de una metrópoli en caos, sino más bien por los gestos y las relaciones cotidianas cada vez más marcadas por la desconfianza y la necesidad de protegerse ante el peligro.

Pedro vive casi solo. Su papá trabaja día y noche, mientras el joven, que va dejando atrás la niñez, aprende a sobrevivir entre los vacíos del hogar y la tumultuosa vertiginosidad del barrio. ¿La madre? Tan solo es un recuerdo. Su paradero se desconoce. Es una foto en casa que se venera.

Andrés, el padre, lleva solo una carga en un lugar que carcome. Puede ser juzgado por algunas faltas, pero trata de ser responsable. No es fácil la vida entre las ruinas, tanto emocionales como físicas. Su trabajo es diurno y nocturno, de albañil o mesonero. Él resuelve sin victimizarse.

Una tarde, en medio de un juego de pelota con su amigo más cercano, Pedro es amenazado por otro joven. Viene del barrio contiguo, de esa zona donde hay mayor peligro, dónde vive gente con la que nadie quiere meterse. Pero al menor no le importa. La violencia aprehendida como ímpetu.

Pedro sabe cómo se resuelven las diferencias en ese lugar. No hay que mostrar debilidad, y ante el trance, actúa. Pero la práctica puede distar de la teoría cuando se trastocan las emociones al debutar en los hechos.

Comienza entonces el escape. El padre sabe que habrá consecuencias y el bloque ya no es lugar para ellos. Los buscarán para vengarse.

No solo comienza un recorrido por la supervivencia, sino también el camino propicio para que ambos finalmente se conozcan. Pues más allá de la consanguinidad, padre e hijo son unos extraños que se veían a distancia, desde los rincones de una casa que solo es dormitorio.

Si el papá busca mostrarse moralmente superior, con ahínco en el trabajo como medio de superación, el hijo también será testigo de las decadencias que en cierta forman los igualan.

La familia, el escape para sobrevivir y aceptarse.

Ficha

La familia

Venezuela, Chile y Noruega

Director y guionista: Gustavo Rondón Córdova

Protagonistas: Giovanny García y Reggie Reyes

RECOMENDACIONES

MÚSICA

Sangre

Bacalao Men

Desde 2011 la agrupación venezolana no publicaba un disco. Ahora, regresa con Sangre, un álbum digno sucesor de Sabaneando. Se trata de un trabajo que, como suele esperarse de la agrupación, fusiona géneros como la salsa, el funk, rock, bolero y algunos de la música tradicional venezolana. Hay un dejo de nostalgia en las letras cantadas por Pablo Estacio, vocalista y bajista de esta banda que tuvo varios cambios en su alineación. Se nota la añoranza por el país dejado atrás, del que emigraron, pues los músicos actualmente residen en Miami. “Derrumbaron nuestra casa”, dice el cantante en el tema “Alumbra”. Hay cuestionamientos directos al contexto venezolano, pero también hay cabida para el jolgorio, el amor y el recuerdo de la persona amada.

LITERATURA

El cuarto de los temblores

Jacqueline Goldberg

En este libro la autora expone vivencias desgarradoras. Una mirada primero inocente, durante los tiempos de la niñez, y luego reflexiva, en la adultez, de la enfermedad, pero también de la familia alrededor de la dolencia; de la creencia en la ciencia a la esperanza en lo mágico. La vida, la historia de las ideas, preguntas acuciosas, la validez de la duda y la búsqueda de la certeza. Publicado por Oscar Todtmann Editores, El cuarto de los temblores es difícil de clasificar. Convergen tantos sentimientos y géneros, de la poesía a la narrativa, de la crónica al diario o el ensayo. Todo por cuotas, por pensamientos y momentos. Un ejercicio de desahogo y comprensión de lo interno y lo externo.

SERIES

Wild Wild Country

Netflix

Miniserie documental sobre el gurú Bhagwan Shree Rajneesh, también conocido como Osho, su asistente personal Ma Anand Sheela, y todos los seguidores de sus creencias. Historia espeluznante por las intrigas, las conspiraciones, la desconfianza, manipulaciones y prejuicios. Los creyentes del gurú lo siguen y forman una comunidad en un pequeño poblado de Oregón. Los habitantes no aceptan a estas personas, con costumbres ajenas al estilo de vida de quienes por años han habitado el poblado. Pero los nuevos residentes no buscan la convivencia, sino que se imponen. Ma Anand Sheela toma las riendas. Hay mucho dinero de por medio, así como secretos y planes para acabar con el contrario. No importa si es legal o ético.