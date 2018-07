Broadway en Caracas se presentará en el Centro Cultural Chacao

Broadway en Caracas es una obra de teatro dirigida por el dramaturgo Federico Pacanins reunirá en escena a figuras del medio artístico como el actor Jesús Rafael Pérez, Al Jolson, el talentoso coreógrafo Brixio Bell, encarnando a un fantasma bailarín, y los danzarines Marilyn Chirinos, Kimberly Arocha, Génesis Olmos, Ildemar Saavedra y Luis Ledric.

Los grandes clásicos del teatro musical neoyorkino se se reunirán en “Broadway en Caracas” en el Centro Cultural Chacao en una temporada comprendida desde el sábado 28 de julio hasta el domingo 5 de agosto.

Esta crónica de teatro musical en dos actos hará resonar temas de eterna vigencia, pertenecientes a las más famosas producciones: Chicago, Cats, El Fantasma de la Ópera, The Sound of Music, Evita, A Chorus Line, El Hombre de La Mancha, My Fair Lady, West Side Story, Sophisticated Ladies, El Rey y Yo, entre muchos otros espectáculos cuyas canciones crearán el mágico ambiente que anticipará a otro gran clásico como lo es New York, New York.

Concepto artístico de Federico Pacanins, cuenta con el apoyo de Albert Hernández en los arreglos musicales, que, interpretados por la OSGMA, transmitirán la añoranza hacia realidades que siempre estuvieron afuera, pero dándoles a la protagonista de la historia y a sus espectadores los fundamentos para hacer volar la imaginación, acercarse al teatro musical más célebre del mundo e inmortalizar experiencias de vida a través de la armonía y el baile, independientemente de cualquier limitación que pueda existir en el entorno.

Las entradas de "Browadway en Caracas" pueden adquirirse por Ticketmundo.