Abrirán las inscripciones para el musical Los Miserables

Desde el próximo 23 de octubre hasta el 2 de noviembre iniciarán las inscripciones para el musical Los Miserables, el clásico más grande de todos los tiempos.

La versión local del musical será producida por Clas Producciones, casa responsable de los montajes en Venezuela de los musicales Godspell, La Novicia Rebelde, Casi Normal y Piaf, Voz y Delirio, entre otros.

La productora recibirá a todos los aspirantes que deseen participar en la pieza que se estrenará en mayo de 2019, en Caracas.

Los aspirantes deben ser mayores de 17 años de edad y deben tener una excelente técnica volcal.

Para realizar el proceso de inscripción, las personas deben registrarse en la página web www.losmiserablesvenezuela.com y una vez inscritos deben asistir al casting del musical en la fecha correspondiente.

En la audición, las personas deben cantar dos canciones contrastantes en español, preferiblemente de musicales; con su respectiva partitura para piano, aunque también se puede cantar acapella. Es importante que los postulantes no presenten temas de Los Miserables.

El musical, basado en la novela de Victor Hugo, con música de Claude Michel Schonberg, cuenta la historia de Jean Valjean, un ex convicto de extraordinaria fuerza que busca la redención tras cumplir 19 años en prisión por haber robado una hogaza de pan. Está ambientada en la Francia de principios del siglo XIX y con canciones tan conocidas como "I Dreamed a Dream", "On My Own", "Do You Hear the People Sing?", entre otras.

La obra, que ha sido presentada en más de 20 idiomas, 44 países y 350 ciudades, llega a Venezuela de la mano de la reconocida casa productora dirigida por Claudia Salazar y está bajo la dirección general del argentino Mariano Detry, quien ha estado frente a la pieza en numerosas oportunidades alrededor del mundo.

Con información de nota de prensa.