Sully, el perro de George H. W. Bush que lo acompañó en su último adiós

Sully, el perro de George H. W. Bush, estuvo presente en la despedida del ex presidente estadounidense, quien falleció este fin de semana. El can, de raza labrador, fue capturado en una fotografía mientras se posaba cerca del féretro del ex mandatario.

Sully es un perro de servicio que ya llevaba tiempo compartiendo con el ex mandatario, hasta convertirse en su compañero inseparable desde que muriera su esposa Bárbara, reseñó El Mundo.

Bush se caracterizaba por ser amante de los perros. Durante su estadía en la Casa Blanca tuvo dos de raza Springer Spaniel Inglés. Asimismo, en los últimos meses de su vida contó con Sully, un can de asistencia entrenado para ayudar a personas con discapacidad física.

El labrador acompañó a su amigo en el avión que lo trasladó a Washington D.C, donde se instaló la capilla ardiente. El ex presidente será enterrado este jueves en Texas.

Con información de El Mundo.