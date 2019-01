Video de una joven pateando y arrastrando a un perro se hizo viral

Una joven en Chalco, México se hizo viral este viernes en las redes sociales luego de que fuese grabada mientras pateaba y jalaba de su correa a un cachorro.

Un transeúnte que se hallaba en la localidad observó cómo la jóven maltrataba al perro porque el mismo no quería caminar, lo alzaba por la correa y le propinaba empujones con los pies, reseñó Infobae. "Es un animal, y no lo voy a cargar porque no se si tiene pulgas", dijo la fémina mientras propinada jalones a la cuerda de la mascota.

"No es justo que trates así a un animal", dijo el autor del video que se hizo viral en Facebook y Twitter, generando acciones entre los internautas y las asociaciones que protegen a los animales.

Se desconoce si la chica era la dueña del animal. Además, no hubo denuncias formales con respecto a este suceso.

Con información de Infobae