Venezolano fue agredido en Perú por intentar vender dulces en un bus

Un venezolano fue agredido por el encargado de cobrar en un autobús tras intentar vender dulces en la unidad de transporte en Perú.

El hombre identificado como Gary Jhonsyomar Romero Ramírez intentó ingresar al bus para vender sus productos pero el hombre que se encontraba como cobrador no se lo permitió, luego de la discusión, el chofer lo bajó a empujones e insultos, reseñó el medio Perú21.

El venezolano se defendió y su reacción provocó que el cobrador, sacara un cuchillo desde el interior de la unidad y lo atacara con el arma blanca en el rostro.

La víctima recibió doce puntos en el rostro mientras que su atacante, fue detenido por los trabajadores de la misma línea de transporte.

“El cobrador agarró un cuchillo. Él está encerrado arriba, el chofer ve cuando agarra el cuchillo y abre la puerta, me corta a mi que estoy más cerca. El chofer cuando vio que me cortó, ahí mismo arrancó. Yo me tape la herida mientras que salgo corriendo para bajarlo de la camioneta”, indicó Romero al portal de noticias.