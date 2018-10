Ultimaron a vendedor ambulante de Petare

Jefferson David Contreras Betancourt, de 25 años de edad, comerciante, que vendía artículos de segunda mano en la avenida Francisco de Miranda, cerca de los hospitales Pérez de León I y II, en Petare, fue ultimado de un tiro el domingo 7 de este mes.

Sus familiares, que desconocen el móvil del homicidio, no habían retirado el cadáver de la morgue porque no disponían de recursos para el velorio y el entierro. Era menor de dos hermanos y no dejó hijos, dijeron los parientes que reclamaron el cuerpo.

A Miguel Esteban Cáceres Rondón, de 18 años de edad, lo ultimaron el domingo 21 a las 3:00 pm en el sector La Amapola, en La Vega. Estaba fuera de su casa hablando por su celular, un Samsung JA, y al sitio llegó un hombre que le pidió el teléfono, como no se lo dio le disparó a la cabeza. Murió en forma inmediata. No lograron robarle el celular.

No dejó hijos. Era bachiller graduado en el liceo Pedro Fonte y esperaba ingresar al Inces para hacer un curso.

Luis José Rangel Pérez, de 34 años de edad, ayudante de carpintería, resultó muerto el martes por una comisión de la FAES. Se lo llevaron de la calle Lebrún, en Petare, cuando tenía entre los brazos a su hijo de cuatro meses de nacido. Los policías le quitaron el bebé y se lo dieron a una vecina. Lo sacaron del sitio y lo mataron para luego trasladarlo al Hospital de El Llanito, relataron algunos parientes.