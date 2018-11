Tres personas detenidas por presunto tráfico y venta ilegal de combustible

Tres personas son detenidas por tráfico de combustible en Guanare Dos mujeres y un hombre fueron aprehendidos por funcionarios de la Sub-Delegación Guanare, tras encontrarse incursos en el delito de venta y tráfico de gasolina en el sector San Rafael de las Guasduas, municipio Guanare, estado Portuguesa. Andreina Coromoto Noguera Pérez (22); Yelis Carolina Pérez Freites (37) y Alexis José Pelayo (50), fueron detenidos por dedicarse de manera clandestina a comercializar y trasladar gasolina, con la finalidad de obtener beneficios económicos. Durante su aprehensión se incautaron varios contenedores de 200 litros de gasolina, así como dinero en efectivo proveniente de la venta ilícita de combustible. Los detenidos fueron puestos a la orden de la Fiscalía Tercera del Ministerio Publico del Primer Circuito Judicial Penal del estado Portuguesa. #Venezuela #Instagram #Paz #Seguridad #Policia #CICPC #Criminalistica #EficienciaOnada #DouglasRico

