En un tiroteo murió un hombre que pagó condena de 15 años

Después de pagar 15 años de prisión en la cárcel de Tocorón por la muerte del dueño de una bodega de San Agustín del Sur, Daniel Esaúl Infante Liendo, de 31 años de edad, murió al enfrentarse a una comisión del Eje Central de la División Contra Homicidios del Cicpc a las puertas de una vivienda en la calle Negro Primero, entre Marín y Hornos de Cal, en San Agustín. Llevaba 4 meses en libertad,

El hecho ocurrió el viernes a las 12:00 del mediodía, cuando la madre de Infante Liendo salió en demanda de auxilio en vista de que el tercero de sus 13 hijos la atacó en su domicilio y entre ambos se produjo una pelea.

Maribel de la Coromoto Liendo no quería que su hijo estuviese en su residencia una vez que obtuvo la libertad. No obstante, él se apoderó de la llave de la casa y entraba cuando la madre, que trabaja en el Instituto Nacional de Nutrición, no estaba.

Ese día tuvieron un altercado porque el hombre se apropió del control del televisor. Ambos se golpearon y ella se defendió con un cuchillo. Lo hirió en un costado. Al parecer la lesión no fue de gravedad porque Daniel Esaúl salió de la vivienda y se fue a la casa de un hermano que vive más arriba de donde está el hogar materno.

En vista de las constantes agresiones que Liendo sufría por parte de su hijo, la mujer, acompañada de dos de sus hijas, una de 10 años de edad, que padece síndrome de Down, y otra de 15 años, fue a la sede del Cicpc, donde denunció lo ocurrido.

Cuando la comisión policial llegó a la casa del hermano de Daniel Esaúl, la madre abrió la reja de la entrada y este hizo dos disparos, fue entonces cuando se produjo el intercambio con los policías.

La mujer denunció que en una oportunidad Daniel Esaúl le ocasionó un hematoma a una nieta de ella y sobrina de él, de 12 años edad, al colocarle una rodilla en el pecho. “Me tenía la vida hecha cuadritos”, agregó.

Otra vez su hijo la amenazó de muerte si le celebraba los 15 años de edad a una de sus hermanas. “Si no era él, era yo”, dijo al referirse al final que tuvo Daniel Esaúl.

Maribel de la Coromoto recordó que en el pasado su hijo la apuntó con un arma de fuego y le dijo: “No te mato porque eres mi mamá”.

En Los Rosales. De dos tiros en la cabeza fue asesinado José Miguel Rosales Contreras, de 34 años de edad, comerciante, el martes a las 8:00 pm en el sector Cañicito de Los Rosales.

Había salido con su esposa de la Feria Campesina, donde tenían un puesto de verduras y hortalizas. Ella se adelantó y se fue a su residencia para preparar la cena.

Minutos después, la mujer escuchó unos disparos y cuando salió a la calle se percató de que su marido estaba herido dentro de su auto Toyota Ávila, y con ayuda de algunos vecinos lo trasladó al Hospital Universitario de Caracas, donde murió, relató Yoselín Rosales, hermana de la víctima.

Los familiares desconocen el móvil del homicidio, no saben si se trató de un intento de robo al que el comerciante se habría resistido.

Antes de ser comerciante, Rosales Contreras tenía una grúa con la cual trabajaba. Era padre de un niño de 8 años de edad y el menor de tres hermanos.

“Esto es algo que se ha escapado de las manos de los trabajadores. Las personas que trabajamos no tenemos seguridad. La vida no vale nada. La tranquilidad, como venezolanos, no es óptima. Es triste llegar a esta situación”, expresó Yoselín Rosales.

Fuentes extraoficiales informaron que, una vez conocido el hecho, una comisión de funcionarios de la policía judicial se trasladó al sitio del suceso y realizó una encuesta en búsqueda de testigos y de evidencias, a fin de iniciar las averiguaciones.

Los investigadores hicieron un recorrido por la zona donde ocurrió el homicidio en busca de cámaras de seguridad para establecer si alguna grabó lo sucedido y solicitar los videos.

El Dato

El cadáver de un hombre muerto a tiros fue hallado en un sector del kilómetro 33 de la Autopista Regional del Centro, en ruta a Caracas. La víctima sería José Hernán Barreto Calderón, según la identificación que portaba, lo que será verificado mediante la necrodactilia. Al sitio llegó una comisión del Cicpc.