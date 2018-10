De un tiro en el abdomen mataron a un abogado en El Paraíso

De un tiro en el abdomen fue ultimado el abogado y profesor de la Escuela Nacional de Administración de Hacienda Pública, Arquímides González, de 60 años de edad, luego de enfrentar a tres delincuentes que entraron en el conjunto residencial La Niña, La Pinta y La Santa María, en la avenida Santander en El Paraíso, el lunes en la mañana. González murió en el hospital Miguel Pérez Carreño.

Los delincuentes se presentaron a las 8:00 am para merodear por los edificios, según versión suministrada por los vecinos, pero fue entre las 10:30 am y las 11:00 am cuando llegaron a la torre Santa María. González ejercía el cargo de presidente del condominio y salió a uno de los pasillos; como estaba armado los enfrentó. Una vez herido, los vecinos lo trasladaron al hospital Pérez Carreño donde falleció.

Se informó que habitantes del conjunto residencial lograron capturar a dos de los homicidas, pero un tercero logró darse a la fuga.

Al parecer, ha habido tres hechos similares: los ladrones entran y van tocando las puertas de los apartamentos; cuando alguien sale, lo someten con armas de fuego y así ingresan para apoderarse de los objetos de valor que encuentren. Los vecinos de la avenida Santander se quejaron por la falta de seguridad. En la zona no hay vigilancia desde el año pasado cuando cesaron las protestas. Arquímedes González deja una hija que también es abogada.

La averiguación de este crimen quedó a cargo del Eje Central de la División contra Homicidios del Cicpc con sede en El Paraíso, que inició la pesquisa entrevistando a familiares de la víctima así como a habitantes de los edificios.

Los investigadores hicieron un recorrido en la zona para ubicar cámaras de seguridad que hubieran grabado a los delincuentes y solicitar los videos.