Solicitaron órdenes de aprehensión contra cinco personas por corrupción

Tarek William Saab, fiscal designado por la asamblea nacional constituyente, anunció este miércoles que solicitaron órdenes de aprehensión contra cinco personas por su presunta vinculación con delitos de corrupción. Varios de ellos fueron relacionados con la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

Los implicados fueron identificados como Sarah Moya, gerente general y representante legal de Pdvsa Gas Colombia; José Alberto Márquez, representante legal de las empresas Márquez Asesorías y Proyectos y Xiomar Rent; Anton Castillo Bastardo, ex presidente de Pdvsa Gas; Daniel Chirinos, ex director de la estatal venezolana y Luis Rangel, ex gerente de finanzas de la empresa.

Saab explicó que los sujetos serán imputados por los delitos de corrupción propia, concierto de funcionario con contratista, tráfico de influencias, evasión de procesos licitatorios, aprovechamiento fraudulento de fondos, peculado culposo y asociación.

El fiscal general designado por la ANC señaló que en el caso de Sarah Moya, la mujer cometió desfalco a la sucursal de Pdvsa Gas en Colombia entre 2007 y 2015; además, dijo que dicha acción le habría provocado una pérdida a Venezuela calculada en 100 millones de dólares.

Saab señaló que la situación fue denunciada en 2014 y las investigaciones cesaron en 2016; sin embargo, en marzo de 2018 se reanudaron.

FGR @TarekWiliamSaab: De 2007 a 2015, Sarah Moya manejó sin supervisión 221,9 millones de dólares, entre ellos 112,9 millones generados por el convenio de suministro de combustibles entre Pdvsa y Ecopetrol, recursos que no le correspondía manejar — MinPublicoVE (@MinpublicoVE) 26 de septiembre de 2018

FGR @TarekWiliamSaab: Moya aparece en los Papeles de Panamá vinculada a una empresa radicada en Las Islas Vírgenes Británicas a través del bufete Mosack Fonseca, así como en la investigación por lavado de dinero en Andorra relacionada con Diego Salazar Carreño y Rafael Ramírez — MinPublicoVE (@MinpublicoVE) 26 de septiembre de 2018