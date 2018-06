Señalaron a las FAES de matar a dos hombres en Caracas

Los allegados a José Gregorio Rodríguez Reyes, de 18 años de edad, denunciaron que el joven fue ultimado por una comisión de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional, el miércoles a las 4:00 pm, en el sector Sorocaima de Los Jardines de El Valle.

El muchacho salió de su casa, pero cuando observó el operativo policial se asustó, corrió y se introdujo en la casa de una vecina. Uno de los funcionarios que lo vio fue a la vivienda, lo sacó, lo obligó a arrodillarse y aunque el joven alzó las manos para suplicarle por su vida le dio un disparo en la cabeza. Fue trasladado al Hospital de Coche sin signos vitales.

Los funcionarios del organismo de seguridad alegaron que murió en un enfrentamiento, indicaron sus parientes. Era el segundo de tres hermanos y trabajaba como ayudante eventual en construcciones.

Los familiares aseguraron que la muerte se produjo por traumatismo craneoencefálico, según la autopsia. “Fue un tiro certero que le dieron”, afirmó uno de los parientes.

“Primero que todo, yo no concibo la fulana autoridad que tenemos en este país. No sé si estoy bajo el resguardo de ellos o si huir como hizo mi sobrino. No sé si nos estarán protegiendo o si nos están matando así como a él”, declaró una tía que no se identificó.

Mamera-El Junquito. Los familiares de otro joven, quienes acudieron a la morgue, explicaron que Yoeiker Yonelki Mendoza, de 23 años, dormía el miércoles pasado a las 5:00 am cuando al domicilio llegó una comisión de las FAES.“Lo despertaron, insultaron a la familia y a él le pidieron dos camisas”, contó uno de los parientes.

Lo sacaron de la vivienda y le dieron cinco disparos en la cara y cuerpo para luego llevar el cadáver a la morgue del Hospital Pérez Carreño, informaron. Lo despojaron de los documentos y los policías se llevaron las dos camisas.

Mendoza vivía en una casa con ocho integrantes de su familia en el sector Los Abastos de la carretera Mamera-El Junquito. De acuerdo con los allegados, el joven no registraba prontuario policial. Estaba desempleado y era padre de dos niños.

Al parecer el operativo ejecutado por el organismo policial tenía como propósito buscar a integrantes de una banda que tiene azotados a los vecinos de ese sector.