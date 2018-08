Sebin allanó residencia de los padres del periodista Alberto Rodríguez

El periodista Alberto Rodríguez denunció este jueves que funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) allanaron la residencia de sus padres, ubicada en Caracas.

Calificó la acción de los cuerpos de seguridad como persecución y hostigamiento y señaló

que en el lugar viven su padre, su hermana y su sobrina.

“Funcionarios del Sebin permanecen en la residencia de mis padres en Caracas, Venezuela. Allí solo viven mi papá, mi sobrina y mi hermana. Basta la persecución. Basta el hostigamiento. ¿Qué es lo que quieren?”, comentó Rodríguez en su Twitter.

El periodista señaló que no se prestará para la autocensura. “Mi trabajo ha sido denunciar sus abusos y violaciones. No me voy a prestar para silenciarme ni autocensurarme”, acotó.

Rodríguez destacó que la orden de allanamiento fue dictada por el juez Ángel Apelosa en el Tribunal 13 de Control y solicitada por el fiscal Vladimir Ángel del Ministerio Público.

“El allanamiento a la vivienda de mis padres se ejecutó con una orden que no señalaba identificación a la persona a investigar ni cargos. Sólo se pedía allanar el inmueble para ubicar ‘elementos de interés criminalísticos’. Del lugar sólo se llevaron fotos mías y copia de mi cédula de identidad.

El periodista responsabilizó al gobierno de Nicolás Maduro de lo que pueda ocurrirle a sus familiares.

