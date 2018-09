Salieron a trabajar y los hallaron muertos

Douglas Machado salió de su casa en el sector Cabotaje de Los Teques, estado Miranda, el viernes a las 10:00 am para ir a su trabajo, y no volvió. Luego de varias horas sin conocer su paradero, los familiares emprendieron una búsqueda por hospitales y comisarías de la ciudad, pero no lo encontraron.

El sábado en la mañana un grupo de parientes de Machado, que había ampliado la búsqueda hasta los principales centros de salud y comisarías del Distrito Capital, lo encontraron en las cavas de la medicatura forense de Bello Monte. El cadáver presentaba heridas de arma de fuego y no tenía ninguna de sus pertenencias, por lo que los familiares presumen que se trató de un robo.

Su esposa pidió a las autoridades investigar el suceso porque, aseveró, su marido no tenía problemas con nadie y calificó de injusto que gente buena muera impunemente, y no hay quien haga algo por frenar la delincuencia. La victima era padre de tres niñas.

Otro caso es el de Gilbert José La Rosa, de 18 años de edad, desaparecido desde el viernes cuando también salía a trabajar. Fue encontrado muerto el sábado en la mañana en la calle Zea de la parroquia Coche, municipio Libertador. El joven, que trabajaba como buhonero cerca de la avenida Intercomunal de El Valle, salió de su casa el viernes a las 8:30 am y no regresó.

Su madre, Lucy Fernández, dijo que el sábado en la mañana empezó a buscarlo por varias partes del sector, y al llegar al puesto de trabajo de su hijo transeúntes le dijeron que funcionarios del Cicpc habían levantado el cadáver de un joven con las mismas características de Gilbert La Rosa.

A Fernández le informaron en la morgue de Bello Monte que su hijo había sido ingresado en la medicatura por funcionarios policiales. El cuerpo presentaba múltiples traumatismos y hematomas por lo que creen que La Rosa fue asesinado a golpes.