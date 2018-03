Revelaron identidad del asesino de la modelo zuliana en México

Autoridades del país azteca revelaron la identidad del hombre que asesinó a la zuliana Kenny Mireya Finol, de 26 años de edad, el pasado 21 de febrero. El victimario quedó señalado como Brayan Mauricio González, alias el Pozole, sicario de la colonia Condesa, Los diarios locales reseñaron que aún no ha sido aprehendido por las autoridades.

Finol se instaló en Ciudad de México desde 2015 para trabajar como dama de compañía; meses después conoció a González con quien inició una relación sentimental. Luego de mudarse a la residencia de González, este le pidió que dejara de promocionarse en páginas en las que ofrecen los servicios de acompañantes. La mujer cumplió la petición y lo que vino después fueron golpizas a modo de venganza, ya que la chica era muy solicitada.

Cuatro meses antes de su asesinato Kenny Mireya Finol grabó varios videos y los publicó en sus redes sociales. A través de ellos emitía el dolor que vivía diariamente y manifestó que cuando sanaran sus heridas regresaría a Venezuela.

“Mírame cómo estoy. Solo estoy esperando que se me quite un poquito lo desinflamado de la cara. En la boca la pistola, no sé si me la veis, tengo un hueco ahí en la garganta, horrible. Me abriste como un hueco horrible”, fue uno de los tantos mensajes que la mujer dirigía a sus seguidores.

En febrero, Finol fue secuestrada y su cuerpo lo abandonaron frente a una escuela. Tenía rastros de violación y tortura. Su agresor le quemó el rostro con ácido y luego cubrió su cabeza con una bolsa de plástico y cinta adhesiva.

Kenny Finol vivía en el sector Primero de Mayo, en Maracaibo, Zulia. Estudiaba Comunicación Social, pero abandonó sus estudios debido a la crisis económica que arropó a su familia.

El gobierno de México emitió un comunicado a la familia en el que emitieron sus condolencias.