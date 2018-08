La inseguridad reinante en el campo es otro de los males que padecen los productores agropecuarios, quienes reportan, en promedio, entre 500 y 700 robos o matanzas diarias de ganado en todo el territorio. Incluso hay zonas rojas de las que se han llevado hasta 300 cabezas en una noche, aseguró Armando Chacín, presidente de Fedenaga.

El ganadero afirmó que las matanzas de los animales se reportan a diario y que los productores agropecuarios no tienen seguridad de sus bienes. También les roban los equipos, maquinarias y bombas de riego de las fincas. “Amarran al personal y se llevan todo. No hay ninguna autoridad que atienda el problema. Hemos hecho denuncias ante las autoridades municipales, regionales y nacionales, pero no hemos tenido ningún resultado”.

Gerardo Ávila, presidente de la Federación de Ganaderos de la Cuenca del Lago, declaró que los actos vandálicos no solo afectan el patrimonio y el trabajo del productor del campo, sino también al consumidor porque es menos la carne y la leche que llega a su mesa.

“El robo de animales y la carnicería exprés que se está viendo –no solamente en el estado Zulia, también en muchas zonas productoras de Venezuela– atenta directamente contra la soberanía alimentaria porque disminuye la oportunidad que tienen los consumidores de acceder a la proteína animal”, afirmó Ávila.

Chacín apuntó que en el municipio Machiques de Perijá, el mayor productor de leche, ubicado en Zulia, recientemente le robaron 50 vacas y 50 becerros a un productor agropecuario. La Sociedad Civil de Ganaderos de Machiques informó por Twitter que al dueño le han hurtado 300 reses en lo que va de año y que las denuncias ya fueron efectuadas ante los organismos de seguridad.

El presidente de Fedenaga dijo que en la localidad han robado 5.900 animales en los últimos 18 meses, de los cuales algunos han sido sacrificados. Una situación que provocó que se deje de producir aproximadamente 950 litros de leche al día, lo que incide negativamente en el abastecimiento del rubro.

“A veces se reportan robos de más de 300 animales en una semana. Muchos han pasado la frontera porque el ganado en Venezuela vale muy poco y en Colombia tres veces más”, indicó el titular del gremio ganadero. Ávila añadió que los precios de la leche y de la carne en Venezuela son los más baratos de todo el continente americano. “El drama grave aquí es la pulverización del poder adquisitivo del venezolano, y eso hace que cada día el acceso a esos alimentos esté bastante contraído”.

Chacín contó que en el estado Barinas reportan que algunos grupos no solamente extorsionan, sino que además roban grandes cantidades de animales, una situación que se repite en estados como Bolívar y Apure.

Carlos Albornoz, presidente del Instituto Venezolano de la Leche y la Carne y ex presidente de Fedenaga, denunció por Twitter que el lunes pasado un grupo de 12 hombres armados entró en la Parcela 51, de donde sacaron 14 vacas, de las cuales 9 estaban preñadas y a punto de parto; y 8 cochinos que pesaban, promedio, entre 80 y 100 kilos cada uno. “Fueron sacando las vacas una a una del corral y matándolas. El ganado y los cochinos son de los Martínez, de la 510”.

Albornoz también informó por la red social que el miércoles en la noche la inseguridad le tocó la puerta a Manuel Emilio Laya, productor de Calabozo, Guárico, a quien le mataron 6 vacas preñadas y 4 cochinos. “No todo queda acá”, expresó Albornoz.