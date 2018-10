Se quemó una planta de químicos en Puerto la Cruz

Sergio Padrón, secretario general de gobierno Anzoátegui, informó este martes sobre el incendio de Pozuelos Puerto la Cruz, una empresa de químicos industrial, en la madrugada.

“Pozuelos Puerto La Cruz, la empresa de químicos Industrial Tamara, se quemó completamente a partir de las 3:58 AM”, dijo en su Twitter.

Padrón indicó que adicional a la planta se quemaron dos vehículos y una vivienda que fue consumida parcialmente por el fuego.

El secretario del gobierno regional agregó que no se encontraron heridos en el incidente.

Reporte de incendio en Pozuelos #Puerto La Cruz la empresa de químicos Industrial Tamara se quemó completamente a partir de las 3:58 AM, solo pérdida de dos vehículos y una vivienda parcialmente quemada, no hay no heridos ni pérdidas humanas Gracias a Dios pic.twitter.com/CdqLPjLhWB