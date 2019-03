Publicaron el balance de fallecidos por el apagón hasta este domingo

José Manuel Olivares, diputado a la Asamblea Nacional, aseguró que 21 personas han fallecido como resultado del apagón registrado desde el jueves en la tarde, el cual afectó a todo el país.

La cifra estuvo reflejada en un balance publicado por Olivares en su cuenta de Twitter, donde aseguró que dichas personas continuarían con vida “de no ser por la incapacidad de Nicolás Maduro”.

En el informe se detalla que las víctimas de la falla eléctrica fallecieron en los estados Monagas, Aragua y Zulia. Además, varias personas fallecieron en Caracas.

De la cifra, al menos cinco de los fallecidos eran menores de edad.

URGENTE. Este es el balance a esta hora de los fallecidos por el apagón. No es una simple cifra, son vidas de venezolanos que de no ser por la incapacidad de Nicolás Maduro, no se hubiesen perdido. #HospitalSinLuz pic.twitter.com/Lc9QcvsAoK