PNB mató a estudiante en presunto enfrentamiento en El Paraíso

Jeanfer Pineda Torres, de 18 años de edad, es uno de los 31 cadáveres ingresados a la morgue de Bello Monte entre el viernes y este lunes. De viernes a sábado a esa dependencia llevaron 10 cuerpos, 8 de sábado a domingo y 13 de domingo a lunes, según cifras extraoficiales.

A Pineda Torres lo ultimaron en un enfrentamiento con funcionarios de la PNB, a la 1:00 pm del domingo pasado, porque presuntamente intentó robar una moto en la Redoma de La India de El Paraíso. Un hombre que lo acompañaba fue detenido.

Esa fue la información que le suministraron en la División de Investigación de Homicidios de la policía científica a su hermana mayor, Katherine Palencia Pineda.

Ella indicó que el joven no observaba conducta delictiva. Estudiaba 5º año de bachillerato en el liceo Próceres de la Gran Caracas y trabajaba en la cocina de un restaurante en labores de mantenimiento. Estaba domiciliado en el kilómetro 7 de la carretera de El Junquito. Era el menor de 12 hermanos, solo 6 están vivos.

Palencia Pineda agregó que Jeanfer no consumía sustancias estupefacientes y no portaba arma de fuego. Ella no se explica que hacía su hermano en la Redoma de La India. Nunca antes se había visto envuelto en hechos delictivos.

Cuando fue a declarar a la policía científica fue donde le indicaron que el joven había muerto en un enfrentamiento.