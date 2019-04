Periodista venezolana fue herida por una bomba lacrimógena en Zulia

La periodista venezolana Elsy García, locutora de la emisora Voz Estéreo 88.9 FM, fue impactada por una bomba lacrimógena cuando realizaba la cobertura de las manifestaciones de este sábado en la avenida Bella Vista, en Maracaibo, estado Zulia.

La organización no gubernamental Espacio Público dio a conocer la información. Un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana le disparó a la reportera en la pierna izquierda. La comunicadora fue auxiliada por un ciudadano que no conocía.

“La persona me sacó del entorno en el que me encontraba, a él no le hicieron nada. Se arrodilló y me dijo: ‘Levántate porque te van a dar más duro’. Me agarró por un brazo y me dejó cerca de la clínica Amado. En la clínica no pudieron atenderme porque había muchos heridos. Me comuniqué con mi familia en un sitio en el que pude resguardarme. Allí llegaron y luego fui atendida por los paramédicos de los cascos azules. Debo tener mi rodilla inmovilizada porque tengo muy inflamados los ligamentos. Espero que no haya problemas en los tendones”, relató García.

En Maracaibo hubo más de 30 ciudadanos heridos con gases lacrimógenos y perdigones por parte de las fuerzas represivas del Estado.

Juan Guaidó convocó a manifestaciones este sábado como parte del simulacro de la Operación Libertad, la cual contó con 358 focos de protesta en todo el territorio nacional.

Con información de Espacio Público