Paro de trabajadores y apagón retrasan entrega de cadáveres en la morgue

Familiares denunciaron este martes en la morgue de Bello Monte la inoperatividad de funciones en el área administrativa y de patología, así como la cancelación de trámites para la entrega de cuerpos que permanecen en las cavas desde hace más de ocho días, situación que se complicó por dos motivos: un paro de trabajadores este lunes en la tarde y el apagón que afectó por segunda vez 85% del territorio nacional.

El ingreso de familiares al organismo forense fue permitido este martes a las 8:45 am, mientras que otros durmieron en las afueras del organismo, a la espera de la entrega de los cuerpos. No esperaban un no por respuesta hoy en la mañana.

Extraoficialmente se conoció que la planta eléctrica, traída hace dos semanas, no fue instalada.

Solo a tres cadáveres les fue realizado el protocolo de autopsia ayer lunes en horas de la mañana, mientras que el resto de las actividades quedaron interrumpidas porque los funcionarios de Anatomía y Patología forense paralizaron sus funciones para exigir reivindicaciones salariales.

El paro comenzó este lunes a las 12:00 del mediodía y se extendió hasta después de las 5:00 pm. Con el apagón, todo trámite administrativo quedó sin efecto.

Los casos

Este lunes en la madrugada, a la sede de la medicatura forense fueron ingresados 18 cadáveres, 4 de ellos con heridas por arma de fuego. Las causas de muertes de los 14 casos restantes están por determinar.

De forma extraoficial se conoció que durante este lunes en la tarde no se practicaron autopsias. Otras familias emitieron sus quejas porque llevan más de ocho días a la espera de los cuerpos que permanecen en cavas, sin que se les realice ningún protocolo.

Dos madres relataron que sus bebés murieron el domingo 24 de marzo. Hasta este martes en la mañana no se les había practicado el protocolo de autopsia.

La hija, de 4 años de edad, de Gabriela Gómez murió este lunes en la tarde. Una puerta le cayó encima y le fracturó el cráneo. Los tres cuerpos permanecen en las cavas y las madres temen a que se los entreguen en avanzado estado de descomposición.

El esposo de Adelaida Romero murió a consecuencia de un paro respiratorio. Su cadáver está en las cavas desde el viernes 22 de marzo. “A mi esposo, de 66 años de edad, le practicaron la autopsia el lunes 25 porque el viernes en la noche realizaron el protocolo solo a los que habían muerto por armas de fuego. El fin de semana me dijeron que no había patólogo de guardia y la autopsia finalmente la hicieron ayer en la mañana. Temo porque ya no lo voy a poder velar”, manifestó.

El sábado resultó muerto con varios tiros Wladimir Andrés Mayora León, de 18 años de edad, hecho registrado en la carretera vieja Caracas-La Guaira. Su familia espera por la entrega del cuerpo y la emisión del certificado de defunción.

“Estamos en paro”, dijeron los funcionarios del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses: “Además no tenemos luz”.

Ermer Ayala fue arrollado por un vehículo el pasado 16 de marzo en la avenida Libertador y murió luego de permanecer ocho días recluido en el Hospital Vargas de Caracas. Su cuerpo fue ingresado a la morgue de Bello Monte el domingo 24, en horas de la noche.

La autopsia le fue practicada este lunes en la mañana y prometieron entregar el cuerpo antes de mediodía, pero por la paralización de actividades administrativas los trámites fueron cancelados.