Pareja fue capturada por la muerte de bebé de 11 meses en Táchira

Capturada pareja por la muerte de niña de 11 meses de nacida en Junín Luego de tener conocimiento de la muerte de una recién niña de 11 meses de nacida, funcionarios del Eje de Investigaciones de Homicidio base Rubio iniciaron las pesquisas en el estado Táchira. Luego de realizar la necropsia de ley correspondiente y diversas investigaciones de campo, los sabuesos logran comprobar que la lactante era víctima de maltrato infantil por parte de sus progenitores, que fueron identificados como: Daniel Díaz y Leidy Peñaranda. De igual manera, presentaba severas infecciones en la piel específicamente en el área genital, siendo éstas las causas entre otras patologías, las que le ocasionaron la muerte; motivo por el los mencionados fueron capturados en el sector Las Colinas, barrio Simón Bolívar, calle principal del municipio Junín de la entidad por homicidio intencional calificado. Siendo puestos a la orden del Ministerio Público que los requiere. #VENEZUELA #Instagram #Paz #Seguridad #Policia #CICPC #Criminalistica

A post shared by Douglas Rico (@douglasricovzla) on Jul 14, 2018 at 8:33am PDT