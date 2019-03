Niño hospitalizado en Los Magallanes de Catia falleció durante el apagón

Julio Castro, médico internista y experto en infectología, informó este viernes el fallecimiento de un niño en el Hospital General Dr. José Gregorio Hernández de Los Magallanes de Catia, ubicado en Caracas, producto del apagón generalizado registrado en el país desde el jueves.

El doctor indicó que la planta eléctrica que se encuentra operativa en el centro asistencial se está operando de manera irregular.

“Magallanes de Catia, planta funcionando con irregularidad. 1 neonato fallecido”, informó el médico en Twitter.

El fallecimiento del menor es el segundo que se produce en el país luego del apagón de más de 24 horas que afecta a todos los estados.

Balance 6 pm

Hosp. Luis Razetti (Barinas) planta funcionando. Sin fallecidos

Hosp. Central de Maracay. Sin luz y sin planta. No hay fallecidos.

Hosp. La Victoria (Aragua) no hay luz, no hay planta. Sin fallecidos.

Hosp. Vargas (Vargas). Planta funcionando.