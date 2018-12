Niño de cinco años murió en Lara por aspirar esmalte de uñas

Un niño de cinco años de edad murió la madrugada de este domingo en Aregue, municipio Torres del estado Lara, luego de aspirar una pintura de uñas de escarcha.

El padre del infante comentó que el niño jugaba con un amigo, hasta el momento que se acercó a una mesa donde se encontraba el envase de esmalte. El niño se lo colocó cerca de la nariz y lo aspiró, reseño La Prensa de Lara.

Explicó que a los pocos minutos el niño comenzó a vomitar. Su abuelo lo llevó hasta el Hospital de Carora, donde en emergencia los doctores le indicaron que tenían que referirlo a otro centro médico.

“Lo trasladamos hasta el Pediátrico, él estaba consciente y me preguntaba qué pasaba. A las 8:30 pm lo entubaron y a la 1:00 am se me murió”, dijo el padre.

Lea la nota completa en La Prensa Lara.