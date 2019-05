Jesús Alberto Chaparro, de 26 años de edad, quien estaba preso en la cárcel El Rodeo II, en Miranda, tenía tuberculosis y murió a causa de un paro respiratorio, indicaron sus familiares que llegaron desde Rubio para reclamar el cadáver.

El diario The New York Times realizó en el año 2018 un trabajo en el que informó sobre el incremento de esta enfermedad en el territorio nacional. NYT indicó que las condiciones sanitarias en Venezuela empeoran cada vez más y señalan que el Estado no ofrece estadísticas sobre la situación.

“La tuberculosis está dando duro”, dijo a ese medio Jacobus de Waard, director del laboratorio de tuberculosis en el Instituto de Biomedicina en Caracas, el centro público para hacerse los estudios sobre el mal más concurrido de la capital. “Estamos perdiendo la batalla”, comentó.