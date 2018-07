Mujer fue detenida por estafa en Pampatar

#CICPC aprehendió mujer solicitada por estafa en Pampatar María Auxiliadora Rodríguez Moto (33), fue capturada en el sector Centro de Porlamar, adyacente a la Plaza Bolívar, municipio Mariño, estado Nueva Esparta, por el delito de estafa. Durante un procedimiento de patrullaje efectuado en la dirección antes mencionada por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) adscritos al Bloque de Búsqueda y Aprehensiones Nueva Esparta, quienes avistaron una mujer que al notar presencia policial, tomó una actitud de nerviosismo, por lo que los activos, proceden a dar voz de alto a la cual, ésta atiende, permitiendo inspección de sus pertenencias y al ser verificada ante el Sistema Integrado de Información Policial (SIIPOL), arrojó como resultado que la misma se encuentra solicitada por el Tribunal Penal de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control del estado Nueva Esparta por el delito de obtención fraudulenta de divisas, siendo aprehendida y puesta a la orden del juzgado que la requiere. #VENEZUELA #Instagram #Paz #Seguridad #Policia #CICPC

A post shared by Douglas Rico (@douglasricovzla) on Jul 6, 2018 at 7:11am PDT