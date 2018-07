Mujer fue asesinada a cuchilladas para robar en su vivienda

La última vez que vieron a Letzy Ledezma, de 72 años de edad, fue el miércoles a las 2:30 pm cuando salió de su apartamento en el edificio Filipo, avenida Alma Máter en Los Chaguaramos, con destino a una panadería de la zona. Cinco horas después un inquilino localizó su cadáver en su apartamento en el tercer piso. La mataron a cuchilladas y estaba atada con las manos hacia atrás.

Ledezma tenía más de 50 años residenciada en el apartamento número 17 de ese conjunto residencial, que está integrado por tres torres de tres pisos cada una. Vivía de su pensión y del alquiler de dos habitaciones, explicó una de sus vecinas. Se pudo conocer que Ledezma tiene dos hermanos: uno llegó recientemente del exterior y la hermana se fue del país.

Un estudiante que tiene alquilada una de las habitaciones la halló maniatada; entró en shock al ver el cadáver y de inmediato acudió a un inmueble del segundo piso para notificar lo ocurrido a una amiga de Ledezma.

Los delincuentes que la ultimaron robaron todas las pertenencias del estudiante y de otra inquilina que estudia y trabaja, que indicaron a los vecinos que les dejaron solo la ropa y el calzado que llevaban puestos. Se desconoce cuáles objetos le robaron a la víctima. En una maleta viajera, que arrastraron desde el tercer piso, los homicidas cargaron con lo sustraído en el inmueble. A su paso, rompieron uno de los materos que están en un pasillo.

Una vecina del piso 2, amiga de la víctima, manifestó que la última vez que vio a Ledezma fue el martes en la tarde cuando ella llegó a su apartamento y tomaron café mientras conversaban.

La muerte de Ledezma causó consternación y preocupación entre sus amigos y vecinos. Habitantes de ese edificio señalaron que hay poco patrullaje en la zona y no hay iluminación en la avenida. Las rejas que rodean el inmueble no revisten seguridad para sus habitantes y los estacionamientos no tienen protección.

Hace días a ese edificio llegó un hombre joven, que llevaba un morral, que tocó la puerta de varios apartamentos, pero ninguno de los propietarios abrió. Se limitaron a ver por la mirilla y nadie lo identificó.

Una comisión de funcionarios del Cicpc llegó al sitio para levantar el cadáver y llevarlo a la morgue. Los investigadores practicaron una inspección en el apartamento en busca de evidencias, y personal especializado activó los rastros dactilares de los implicados en el hecho.

Igualmente los investigadores hicieron un recorrido por la avenida Alma Máter en busca de viviendas o negocios que cuenten con cámaras de seguridad para solicitar los videos en los cuales pudieran estar las imágenes de los homicidas.

Otra mujer. El martes una comisión de la PNB fue alertada sobre el hallazgo de un cadáver en la casa número 1, en la parte alta del sector La Trinidad en La Vega. Era el cadáver de una mujer.

Los funcionarios constataron que en esa vivienda se encontraba la víctima que fue identificada como Mariel Belén Briceño Rodríguez, de 25 años de edad, que había sido ultimada a cuchilladas.

Minutos antes de que llegara la comisión policial vecinos vieron salir de la casa a un hombre identificado como Geovanny Castillo, conocido con el apodo del Niño, pareja de la víctima, quien ahora es solicitado por comisiones del Eje Central de la División contra Homicidios del Cicpc.