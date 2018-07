Muertos a tiros dos hombres por policías que se los llevaron de Catia

Anthony Machado Lomelo, de 23 años de edad, y otro hombre de quien solo se conoce que tenía 24 años, fueron ultimados por funcionarios de un organismo policial que se desplazaban en una unidad identificada como División de Vehículos, informaron allegados a Machado Lomelo. El hecho ocurrió el miércoles.

Los dos hombres fueron subidos a esa unidad por los funcionarios en Los Frailes de Catia. Machado Lomelo recibió disparos en el abdomen y su acompañante en la cara. Los cadáveres fueron abandonados en un sector de la Cota Mil, a la altura del Teleférico, y luego los trasladaron al Hospital Vargas.

Cuando familiares de Machado Lomelo acudieron a ese centro asistencial buscándolo, quienes los atendieron negaron que estuviese allí. Por eso se dirigieron a la morgue de Bello Monte, donde les indicaron que no estaba entre los ingresados.

Al regresar al Hospital Vargas un funcionario les informó que por instrucciones de los policías que llevaron los dos cadáveres, debían negar que los cuerpos estuviesen allí.

Machado Lomelo trabajaba como hornero en una panadería del sector Los Cuatro Vientos, en Los Frailes de Catia. La otra víctima laboraba en una carnicería de esa zona, pero la familia de Machado Lomelo desconoce su identidad.

Los parientes del hombre indicaron que este no tenía registro policial y que no sabía manejar. No obstante, la policía lo señalaba de haberse robado un carro.

Caso resuelto. Rafael Abadalá Mejías Rivero, de 26 años de edad, fue aprehendido por funcionarios del Eje de Homicidios, Base Central de Maracaibo, estado Zulia, por su presunta implicación en la muerte de Gerardo José Villalobos Báez, de 54 años.

La pesquisa determinó que Villalobos Báez, que estaba en el sector Valle Claro, fue sorprendido por hombres que sin mediar palabra le hicieron disparos y le ocasionaron la muerte.

Mejías Rivero fue detenido en la parroquia Raúl Leoni y está a la orden de la Fiscalía Superior. Los investigadores incautaron una camioneta Chevrolet Tahoe gris y negro, placas WAC260, una pistola Browning y 12 municiones calibre 9 milímetros, color dorado.