Muertos un detective del Cicpc y un mensajero de la Fiscalía

El detective del Cicpc Jocsan Delgado Segura, de 27 años de edad, adscrito a la División de Experticias Contables; y Gregory Joseph Delgado Piñero, de 25 años, mensajero del Ministerio Público, fueron ultimados ayer en la madrugada por cuestiones que investiga la policía. El hecho ocurrió en el sector El Rincón de La Charanga, adyacente al Liceo Juan Lovera, Las Adjuntas, parroquia Macarao.

Una comisión de la División Contra Homicidios de la policía científica inició las averiguaciones para identificar y aprehender a los responsables de la muerte de los dos hombres, que eran primos.

Los investigadores indagarán para establecer si es cierto que Delgado Piñero fue a buscar a su casa al primo cuando dormía, luego de haber peleado con vecinos del sector. Al llegar al sitio donde el mensajero había peleado les dispararon.

Igualmente los funcionarios policiales hicieron una encuesta en la zona en busca de testigos que puedan aportar información, con el fin de orientar la pesquisa en cuanto a los sospechosos de haber cometido el doble homicidio, además de elaborar los retratos hablados de los autores.

Delgado Piñero llevaba 12 años trabajando en el Ministerio Público. Vivía con su esposa, sus padres y una hija pequeña.

En Guatire. Ayer en la madrugada la calle 19, sector El Abanico, parroquia Guatire del municipio Zamora, estado Miranda, fue escenario de un homicidio-suicidio.

El oficial de Polizamora Yeison Rodríguez, de 29 años de edad, adscrito a la División de Patrullaje de la policía municipal, llegó a la residencia de su ex pareja a las 3:50 am. Después de una discusión entre ambos, ella salió a la calle a buscar refugio en la vivienda de un cuñado, que se demoró en abrir la puerta porque no encontraba la llave y fue el momento que Rodríguez aprovechó para darle un disparo en la cabeza a Yoandry Elisé Reyes, de 24 años. Luego se mató de un tiro.

Vecinos y familiares llamaron a los bomberos y una comisión de estos funcionarios los trasladó al Hospital General de Guatire. Rodríguez llegó sin signos vitales, murió por politraumatismo cerebral. Su ex pareja falleció minutos después del ingreso. Los cadáveres fueron llevados a la morgue de Bello Monte, donde familiares de ambos hacían los trámites para retirar los cuerpos.