Más de cinco horas flotó un cadáver en el río Guaire

Vecinos de la urbanización Las Mercedes, cercanos al río Guaire, avistaron ayer poco antes de las 8:00 am el cadáver de un hombre flotando en el cauce del río Guaire, pero no fueron sorprendidos por el hallazgo. “Ya es frecuente ver el cuerpo de alguien allí”, comentó uno de los residentes de un edificio ubicado frente al río que dieron aviso a los cuerpos policiales.

Pasadas las 11:00 am, funcionarios de la Policía de Baruta y del Cuerpo de Bomberos, que relataron que los vecinos de la zona denunciaron la aparición de un cuerpo flotando en el río desde las 8:00 am, acudieron al lugar para extraer el cuerpo del hombre que se encontraba vestido, pero no portaba identificación ni ningún tipo de pertenencias. Presentaba varias heridas profundas realizadas aparentemente con un arma blanca. El trabajo de sacar el cadáver se dificultó debido a que se había atascado en el lecho del río.

Una comisión de detectives del Cicpc llegó posteriormente para cumplir con el levantamiento del cadáver, llevarlo a la morgue para practicarle la autopsia de rigor y establecer las causas de la muerte, así como proceder a su identificación mediante la necrodactilia.