“Mala selección de policías afecta a los organismos”

Cinco funcionarios adscritos al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y uno de la PNB fueron aprehendidos a mediados del presente mes. La detención se debió a que los agentes fueron denunciados por haber incurrido en dos asaltos en Acarigua. Los hechos ocurrieron en un local comercial y contra un guardia nacional cuando circulaba en su vehículo particular.

Tres funcionarios activos de Policarrizal fueron apresados el martes por presuntamente participar en el hurto de dos cauchos y una batería a un vehículo que estaba estacionado en la urbanización Monterrey en Llano Alto, en Los Teques.

Al igual que en estos dos casos, también se han observado varios hechos delictivos cometidos por agentes de organismos de seguridad. Tirsa Antuárez, inspectora jubilada del Cicpc, señaló que la mala selección en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad es uno de los factores que influye negativamente en los cuerpos policiales.

“Este gobierno se ha especializado en cantidad, pero no en calidad”, afirmó. Puntualizó que la crisis general que afecta al país desde hace 18 años no es nueva para nadie y es otra de las aristas que dañan las instituciones que deberían brindar seguridad al ciudadano.

“La inflación nos está comiendo y no hay sueldo que la soporte. Aunque no es excusa para que los funcionarios delincan, es una variable que hay que tomar en cuenta”, dijo. La formación del personal es otro de los puntos que Antuárez considera relevante. “Actualmente los aspirantes a ser policías no reciben una buena formación”. Insistió en que “el gobierno se ha especializado en la cantidad, pero no en la calidad. La población de Venezuela aumentó y, por tanto, buscaron más policías”. A su juicio, el valor cualitativo quedó relegado. “De 500 que puedan ingresar a la UNES, se gradúa esa misma cantidad. Antes había filtros para una buena escogencia del policía”, recordó.

Entre otros elementos que recalcó se encuentra el de la convivencia de los policías con los delincuentes de los barrios. Muchos de ellos, como residen en caseríos, tienen que pagar una cantidad de dinero para intentar vivir tranquilos en esas zonas.