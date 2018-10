Madre venezolana pretende encontrar a su hija desaparecida en Colombia

Soraya Escalona, madre de Emileidys Coromoto Rodríguez, indicó que su hija se encuentra desaparecida desde el pasado viernes en Cali (Colombia). Rodríguez se encuentra residenciada desde hace cuatro meses en la entidad.

"Ella me llamó el miércoles para decirme que todo estaba bien y que no me preocupara. La llamada duró un minuto. A partir de ahí no he tenido comunicación con mi hija", dijo Escalona, así reseñó Panorama.

La madre de la joven dijo que llamó a uno de los compañeros de residencia quien indicó que Rodríguez no había llegado a su habitación. Sin embargo, indicó que todas sus pertenencias siguen en el sitio.

Escalona comentó que la joven se dedica a vender café y cigarrillo en los semáforos en la ciudad colombiana.

"Estoy atada de manos y pies porque no tengo los recursos para ir hasta Colombia y buscar a mi hija. Quiero las autoridades me ayuden a encontrarla porque se que está viva. Me encomiendo a Dios para que aparezca sana y salva", expresó la madre de la joven.

Leer más aquí