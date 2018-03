Luego de 24 horas, continúa incendio en la urbanización Vista Alegre

Desde este sábado un incendio de gran magnitud afecta a la urbanización Vista Alegre ubicada en la parroquia del mismo nombre perteneciente al oeste de Caracas.

De acuerdo con usuarios de Twitter, se trata de un incendio forestal que afecta el sector. Denuncian que los bomberos no llegan a tiempo para sofocar las llamas.

"Incendio de gran proporción en la zona de Vista Alegre. Las llamás están bajando hacia la zona residencial y no hay agua en la urbanización", indicó una de las usuarias de la red social.

A pesar de que ya pasaron 24 horas desde que comenzó el incendio, vecinos de la zona indican que todavía no se controla y hay pocos bomberos en el lugar para sofocar las llamas. Hasta el momento no hay pronunciamiento oficial de los Bomberos del Distrito Capital o la Alcaldía del Municipio Libertador.

#SOS el incendio de Vista Alegre está cada vez peor, hay 7 bomberos pero no tienen RECURSO ni Defensa Civil, para controlar esto, no me quiero imaginar una tragedia de gran magnitud, esto me lo hacen llegar personas de la zona. pic.twitter.com/f7pdzgPTHz