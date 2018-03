Las últimas palabras de un reo de Policarabobo antes de morir

Jenny Lugo, madre de una de las víctimas del suceso registrado este miércoles en la la Comandancia de la Policía de Carabobo, identificado como Alexander Lugo, aseguró entre gritos y llanto, cerca de la urna donde reposaba su hijo, que este la llamó desde el comando para contarle lo que ocurría.

“Mi hijo me llamó y me dijo que me fuera al comando, que llevara a su abogada, a la fiscal, que le habían dado un tiro a una muchacha. Me dijo: ‘Mamá, nos van a matar a todos, nos van a rociar gasolina”, contó Lugo.

La dama aseguró que uno de los detenidos (transferido a la cárcel de Tocuyito y muy amigo de su hijo) le contó que el joven “logró salir del calabozo: estaba ayudando a una muchacha embarazada que había pernoctado allí y que había recibido un tiro en la cara por uno de los policías del turno. Pero cuando el policía lo vio ayudándola, también le disparó. Mi hijo cayó y las llamas lo alcanzaron. No pude entrar a reconocerlo, pero está muy quemado”, recordó.

La madre de Alexander pidió que se investigue el caso y se sancione a los responsables para que este tipo de hechos no vuelva a ocurrir.

El gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, había escrito en su cuenta de Twitter, sobre su apoyo a los familiares de las víctimas de este lamentable hecho, la señora dijo que “en mi caso, hasta el momento no ha sido así. No tengo conocimiento si habrá hecho contacto con otros familiares. Yo estoy en la funeraria en este momento para darle cristiana sepultura a mi hijo”, dijo.

