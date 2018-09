Joven venezolano se quita la vida en Cúcuta

Este domingo, fue hallado sin vida el cuerpo de un joven venezolano de 18 años de edad, que se ahorcó en Cúcuta, Colombia.

El joven era Silvio Guzmán López Balza, quien tenía seis meses en Cúcuta y trabajaba como reciclador y vivía con su pareja, una mujer de 30 años de edad y madre de sus dos hijos.

La joven pareja realizó una fiesta el sábado para celebrar los 15 años de una sobrina, luego de la celebración el joven espero que su pareja se durmiera para subir a azotea de la casa y ahorcarse, reseñó La Opinión.

“Le pregunté si debía plata y dijo que no. En Colombia estaba muy a gusto. Él no tenía vicios, ni nada. No sabemos por qué la depresión”, dijo la pareja del joven.

A las 5:30 a.m el dueño de la casa halló el cadáver del joven. Unidades de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía Metropolitana de Cúcuta realizaron el levantamiento del cuerpo y lo llevaron a la morgue del Instituto de Medicina Legal.

Con información de La Opinión.