Joven que asesinó a su madre y a su abuela en Propatria: “Yo no fui”

El joven de 16 años que asesinó a su madre y a su abuela en Propatria aseguró que no cometió el crimen.

“No me dejes solo. Yo no lo hice, no lo hice”, le aseguró a su tío la madrugada de este miércoles tras el suceso.

Familiares del victimario explicaron que el joven se levantó de la cama y fue a la cocina para tomar un cuchillo, con el que asesinó a su abuela, identificada como Aracelys Hernández, y a su madre, Mari Rosales.

Tras un forcejeo, apuñaló a su abuelo en el brazo y en la mano. La hermana del joven también fue apuñalada en el cuello, por lo que se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital Miguel Pérez Carreño, reseñó El Pitazo.

El abuelo, el tío y los vecinos del joven aseguraron que el victimario actuó como si estuviese poseído cuando cometió el crimen.

