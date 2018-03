Joven murió de un tiro esperando el CLAP en Petare

El miércoles a las 7:30 pm un grupo de personas estaba reunido en la zona 10 del barrio José Félix Ribas de Petare aguardando la entrega de las cajas del CLAP. En medio de la espera, un hombre, presuntamente bajo los efectos de la droga, descendió por la escalera 23 accionando un arma de fuego. En el hecho murió Steward Alejandro Pérez Courtois, de 21 años de edad, por un disparo en la parte posterior de la cabeza.

Su prima, Ingrid Sánchez Lobo, informó que en el lugar también se encontraban conocidos y familiares. Cuando se escucharon las detonaciones, algunos corrieron y otros se lanzaron al suelo. Por suerte, dijo, al hombre se le engatilló la pistola y no pudo seguir disparando. “Lo único que pudimos ver fue el reflejo del tirador huir por la escalera 23”, expresó.

Después del hecho la gente congregada se percató de que un proyectil había alcanzado a Pérez. Sánchez. No hubo más heridos porque el homicida no pudo seguir disparando. Algunas de las personas terminaron de organizar la entrega de las cajas CLAP, mientras que allegados de la víctima lo trasladaron al Hospital Domingo Luciani, en El Llanito, donde murió el jueves a las 4:40 am. “Un caso como este no había sucedido en esta zona del barrio desde hace 18 años”, recordó Sánchez.

Indicó que organizan mesas de seguridad junto con la Guardia Nacional. “Aquí la culpa de lo que sucede es compartida. El Estado tiene una cuota de la responsabilidad, pero también el núcleo del hogar: la familia”.

Agregó que “gran parte de la conducta irregular de las personas viene de la casa, pero la comunidad también es responsable”.

La prima pide justicia por lo ocurrido y espera que el Cicpc se encargue de apresar al culpable.

Pérez no tenía hijos y se desempeñaba en varios oficios en la comunidad. A veces trabajaba como obrero o cargaba arena para ayudar a los vecinos. Era el mayor de dos hermanos.

Protesta en el José Félix Ribas

El miércoles en la noche hubo una protesta entre las zonas 6,7 y 8 del barrio José Félix Ribas, en Petare. El motivo fue, según vecinos, “que las cajas CLAP no vinieron con aceite ni arroz ni granos, aun cuando pagaron por ellas con anterioridad”.

Ingrid Sánchez Lobo, prima de Steward Alejandro Pérez Courtois, señaló que la situación se normalizó con rapidez. Sin embargo, usuarios de Twitter aseguraron que la protesta se prolongó hasta las 9:00 pm, aproximadamente, y que la zona fue militarizada debido a que en el lugar habría estado el alcalde del municipio, José Vicente Rangel Ávalos. Guardias nacionales también intercedieron para que la situación se calmara. ban.

Sánchez aclaró que el suceso en el que su primo murió se deslinda de la protesta llevada a cabo en la zona 6 y 7 del José Félix Ribas. “Quiero dejar claro que lo ocurrido en la zona 10 no tuvo ninguna relación con la manifestación en la parte baja del caserío”, precisó.