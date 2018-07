Incendio en el Luis Razetti de Tucupita obligó al desalojo de los pacientes

La madrugada del 30 de junio se produjo un incendio en el hospital Luis Razetti de Tucupita, ubicado en el estado Delta Amacuro, que obligó al desalojo de los pacientes del lugar.

Las autoridades que llevaron a cabo el desalojo ofrecieron poca información al respecto y aseguraron que no hubo víctimas por el incendio.

Por su parte, la diputada Larissa González anunció en su cuenta de Twitter que por complicaciones cardio respiratorias, producto del incendio del hospital, murió un camillero identificado como Tony Bastardo quién fue trasladado a un Centro de Diagnóstico Integral y no recibió tratamiento por falta de insumos.

Alexander Amares, secretario del gobierno regional, aseguró que las personas desalojadas por el fuego fueron trasladadas a centros asistenciales cercanos.

Las pérdidas de materiales son incuantificables, según explicó Amares. El fuego consumió equipos y medicinas que están en grave escasez en el país.

Falleció #30Junio 9:30 am en el Hospital Luis Razetti de #Tucupita Tony Bastardo víctima de complicaciones cardio respiratorias producidas por el incendió. Fue traslado al CDI y no recibió atención porque no había había ni oxígeno. Exigimos una investigación al respecto pic.twitter.com/CUIE2y8B4r