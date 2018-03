Humberto Prado: En las cárceles de Venezuela queman a los presos

Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), aseguró este miércoles que en las cárceles del país queman a los presos.

Indicó que el hecho ocurrido en la Comandancia de la Policía de Carabobo, en el cual al menos 68 personas fallecieron, es responsabilidad del Estado, del Ministerio Público, del Ministerio de Defensa, del gobernador del estado y del alcalde de la entidad.

“Lamentablemente en las cárceles de Venezuela queman a los presos. Eso es responsabilidad del Estado. Aquí no pueden evadir la responsabilidad. En casos anteriores le echaban la culpa a los medios, a organizaciones no gubernamentales. Ahí tienen lo que acaba de suceder. Hay personas calcinadas y todavía el gobernador de ese estado no ha salido responsabilizándose por lo que acaba de suceder”, dijo.

Recordó que no es primera vez que ocurre un motín en los centro penitenciarios del país bajo la responsabilidad de las autoridades.

“Pasó en el año 1993, en Sabaneta, cuando murieron 109 persona calcinadas, después murieron 25 en la cárcel de la Planta y luego 10 en el retén policial de Carúpano. Como no había cupo en los calabozos dormían en una ambulancia y los quemaron ahí”, agregó.