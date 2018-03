17 horas estuvo en la vía pública el cadáver de un recolector de cacao

El cadáver de José Alfredo Díaz Gómez permaneció 17 horas expuesto en una calle del sector Santa Sofía de Caucagua, en el municipio Acevedo en el estado Miranda.

El sitio donde ultimaron de varios disparos a Díaz Gómez, de 26 años de edad, está ubicado a 5 minutos de su vivienda, en el sector Los Cocos de esa población.

Díaz Gómez había salido de su residencia el viernes a las 2:30 pm cuando manifestó que iba a comprar cigarrillos, pero después nadie volvió a verlo.

Ese día a las 6:30 pm un vecino acudió a su domicilio y notificó que en Santa Sofía habían localizado un cadáver. Sin embargo, los familiares no pensaron que se trataría de él, pues es una zona peligrosa que no solía frecuentar, pero dos horas más tarde otro habitante de la localidad se acercó a la residencia para informar que el cadáver que estaba en Santa Sofía era el de José Alfredo Díaz Gómez, a quien no robaron. Sus parientes indicaron que no confrontaba problemas con nadie.

De inmediato los parientes comenzaron a llamar a Polimiranda, Poliacevedo y la policía judicial de Higuerote. En este último les indicaron que no tenían furgoneta para trasladar el cadáver y que a eso se debía la tardanza. Fue el sábado a las 11:00 am cuando llegó la comisión que transportó el cuerpo a la morgue de Bello Monte, debido a que la medicatura forense de Caucagua no está funcionando porque se encuentra en malas condiciones.

José Alfredo Díaz Gómez trabajaba como obrero, además de recolectar cacao en fincas de esta zona. Era el quinto de seis hermanos y deja en la orfandad a un niño de 3 años de edad.

Un familiar explicó que Santa Sofía está cerca de la Ciudad Socialista Hugo Chávez, donde constantemente se originan enfrentamientos entre grupos rivales.

Funcionarios del Eje de la División contra Homicidios del Cicpc se encargaron de las averiguaciones. Antes de levantar el cadáver practicaron una inspección en el sitio del suceso en busca de evidencias que les servirán para comenzar la investigación.

Los familiares de José Alfredo Díaz Gómez, así como su círculo social y laboral serán entrevistados con el fin de conocer si en alguna oportunidad informó si había sido amenazado o si confrontaba problemas con alguna persona.

Los investigadores hicieron una encuesta cerca del lugar del hallazgo del cuerpo para determinar si alguna persona logró observar a quienes le quitaron la vida.