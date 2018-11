Hombres en moto robaron a 40 estudiantes en “Tierra de Nadie” en la UCV

En menos de 24 horas se ha generado una ola de robos en la Universidad Central de Venezuela. El martes, 40 estudiantes de las carreras de Antropología, Ingeniería, Derecho y Humanidades fueron víctimas de robo, reportaron a El Nacional vigilantes de esa casa de estudios.

Dos parejas de hombres que se desplazaban en motos hacían rondas por el sector conocido como Tierra de Nadie, donde confluyen varias escuelas, de acuerdo con versiones recabadas por los estudiantes. Eran las 2:00 pm y los delincuentes aprovecharon la poca vigilancia en el lugar para amenazar de muerte a los jóvenes que transitaban por los pasillos, despojarlos de sus teléfonos celulares o equipos tecnológicos y hasta de sus bolsos personales.

Eran cuatro hombres en moto, según testigos. Dos individuos esperaron en las entradas de la universidad, mientras los parrilleros cometían los robos a mano armada.

Ángela Martínez, estudiante de Política, comentó que a partir de la 1:00 pm hay poca afluencia de estudiantes en las caminerías que conducen a las escuelas o facultades. Quienes las transitan suelen hacerlo acompañados en grupos de cinco a seis estudiantes.

“A mí me quitaron hasta el bolsito del almuerzo y a mi compañero de estudios, el morral. Por mala suerte había traído su laptop para adelantar una exposición”, comentó María Elena Rojas, otra estudiante de Política.

Custodios consultados manifestaron que el personal de vigilancia está distribuido en cuatro por cada facultad: dos para el turno de la mañana e igual número para el turno de la tarde.

“Caminar por la UCV a partir de las 5:00 de la tarde es a riesgo propio, porque no tenemos personal para combatir a los malandros que vienen en moto o a pie y armados, y atacan para luego irse por la puerta grande como si nada”, comentó un vigilante en el sector, a quien no se le observó ni siquiera un radio portátil para reportar las novedades.

Otros estudiantes informaron del hecho, al que denominaron “robo masivo en la UCV”. La acción delictiva alcanzó a 40 estudiantes; a 2 de ellos les robaron los morrales y al resto, teléfonos celulares, aparatos de música y dinero en efectivo.

Resurgieron los robos

Los robos en la UCV habían cesado desde el pasado mes de septiembre. Vigilantes indicaron que para la fecha se trataba al menos de seis jóvenes procedentes del sector San Agustín del Sur que atravesaban el Jardín Botánico y robaban a los transeúntes del pasillo techado, conocido también como la entrada Tamanaco. Los robos reaparecieron en noviembre, con dos reportes consecutivos en menos de una semana.

Ayer robaron una camioneta Chevrolet Dimax, color gris, del estacionamiento de la Escuela de Arquitectura. La descripción aportada por el personal de vigilancia fue la siguiente: “Era de color gris, placas A94BD3A, con una lona negra en la parte trasera. El propietario era un particular a quien le advertimos que si estacionaba en el área externa era bajo su responsabilidad porque no cuidamos vehículos en esa área. La vigilancia es para el edificio y no zonas externas, por eso no garantizamos seguridad de vehículos”, dijo.

El Dato

En agosto de este año, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, prometió la activación de cuadrantes de paz en las universidades del país, con el fin de atender la vulnerabilidad que presentan algunos campus, en los que se ha habido delitos como el hurto en oficinas y robo a mano armada. El artículo 7 de la Ley de universidades señala que el Estado debe velar por la seguridad de cada casa de estudios. Alumnos y personal de vigilancia de la UCV manifestaron que no se han concretado planes de seguridad. Los robos registrados los últimos dos días en la UCV, de acuerdo con estudiantes y personal de vigilancia, así lo demuestran.