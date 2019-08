En El Hatillo operan dos bandas dedicadas al hurto de vivienda

Autoridades policiales aseguraron que dos bandas delictivas azotan los sectores de clase media alta de El Hatillo. Una de las organizaciones criminales es conocida como Care Lobo y la otra es una reagrupación de la banda Los Páez, que habitan en la zona rural de Turgua y el barrio El Calvario de esa entidad mirandina.

El comisario Javier Gorriño, director de Seguridad de El Hatillo, indicó que los hampones ubican las casas deshabitadas en los sectores para ingresar y hurtar bienes.

“Los delincuentes precisan la residencia a la que van a entrar. Usan a una mujer con un niño en brazos que se dirige a la misma con el fin de pedir comida. Esta operación es recurrente durante el día, hasta confirmar que en efecto, no hay nadie en la casa”, sostuvo Gorriño.

El criminólogo apuntó que en el municipio se registra un alto porcentaje de familias que migraron al exterior y dejaron las casas al cuidado de una persona o un familiar.

“La labor que les fue encomendada se cumple con rigurosidad el primer mes de la ausencia. Luego las visitas se realizan una vez cada quince días, por lo que el inmueble queda sin resguardo. Los ex trabajadores de estas familias –domésticas, jardineros, choferes- suelen decir que quedaron sin empleo porque sus patronos se fueron del país y el comentario llega a oídos de los delincuentes” explicó Gorriño.

Un delito impune

No existen estadísticas que reseñen el total de hurtos en residencias porque no hay denuncia, “procedimiento que le corresponde al propietario del inmueble, pero que no se encuentra en el país”, apuntó el comisario.

Expuso que, al momento de interrogar a los cuidadores, éstos manifiestan no saber sobre la cantidad y el valor de los bienes hurtados de la propiedad.

“Cuando se comete el hecho y acuden a la delegación policial, no precisan datos de inventario de lo hurtado, porque no lo desconocen. Esto es un delito fácil para los delincuentes porque disponen de todo el tiempo para ingresar a la casa y sustraer de ella todo cuanto puedan, saben que no hay denuncia, por eso no hay aprehensión”, aseveró.